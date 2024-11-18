Культурная столица мира: Москва опережает все мегаполисы по числу музеев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве проводят 10 тыс. культурных мероприятий в год и работает 450 пространств: она опережает все мегаполисы мира по количеству музеев, сообщает «Царьград» .

Мировой музейной столицей город стал по итогам рейтинга Global Cities Index 2024, он обошел по данному показателю Лондон, Вену, Париж, Рим и Барселону, Пекин и Токио, Нью-Йорк.

Кроме того, Москва вошла в список 30 мегаполисов общего зачета того же рейтинга, оценивающего города по комплексу критериев, среди которых уровень деловой активности и ценности человеческого капитала, культурного опыта и политической вовлеченности жителей. В 2023 и 2024 году российская столица заняла в этом рейтинге 21 место.

За год жители и гости столицы имеют возможность посетить около 14 тысяч культурных мероприятий и примерно 1300 выставок.