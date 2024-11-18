Культурная столица мира: Москва опережает все мегаполисы по числу музеев
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве проводят 10 тыс. культурных мероприятий в год и работает 450 пространств: она опережает все мегаполисы мира по количеству музеев, сообщает «Царьград».
Мировой музейной столицей город стал по итогам рейтинга Global Cities Index 2024, он обошел по данному показателю Лондон, Вену, Париж, Рим и Барселону, Пекин и Токио, Нью-Йорк.
Кроме того, Москва вошла в список 30 мегаполисов общего зачета того же рейтинга, оценивающего города по комплексу критериев, среди которых уровень деловой активности и ценности человеческого капитала, культурного опыта и политической вовлеченности жителей. В 2023 и 2024 году российская столица заняла в этом рейтинге 21 место.
За год жители и гости столицы имеют возможность посетить около 14 тысяч культурных мероприятий и примерно 1300 выставок.