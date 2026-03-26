Кубок КВН главы пройдет в Ленинском округе Подмосковья 4 апреля

Турнир «Кубок КВН главы Ленинского городского округа» состоится 4 апреля в детской школе искусств Видного. На сцене выступят команды из Москвы, Гжели, Пушкино, Курска, Тулы, Рязани и Видного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детской школе искусств города Видное 4 апреля пройдет «Кубок КВН главы Ленинского городского округа». В юмористическом турнире примут участие сильнейшие команды из разных городов России, в том числе сборная из Видного.

«В прошлом году нашей команде удалось победить на Кубке, поэтому в этот раз мы постараемся отстоять титул. Особенно радует, что на сцену выйдет детская сборная Видного, которая только начинает свой путь в Большом КВН. Соревноваться с сильными соперниками из других регионов — это всегда ценный опыт», — отметил капитан команды «Сборная города Видное» Илья Сенчуров.

В программу вошли традиционный конкурс «Приветствие» и интерактивный формат «Импровизация с жюри». Для зрителей подготовили розыгрыш призов и сертификатов от партнеров мероприятия.

Вход на игру свободный, возрастное ограничение — 12+. Дети младшего возраста смогут посетить мероприятие в сопровождении родителей. Начало в 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.