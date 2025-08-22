Кубок КВН Главы Ленинского городского округа пройдет в Видном 30 августа

В Видном 30 августа в 18:00 в стенах детской школы искусств пройдет долгожданное событие — «Кубок КВН Главы Ленинского городского округа». На сцене встретятся юмористы из разных уголков России, включая команды из Москвы, Владимира, Тулы, Курска, Рязани, Дмитрова, Тамбова и, конечно, Видного. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«На прошлом кубке мы заняли третье место, и в этот раз наша цель — победа. Искренне верим, что наш новый контент и актуальные шутки придутся по вкусу публике. Нам не терпится продемонстрировать весь свой потенциал. Осознаем, что для победы потребуется много усилий, но мы настроены решительно. Сделаем все возможное, чтобы достойно представить наш округ и доставить удовольствие зрителям. Ждем всех болельщиков, чтобы поддержать нашу команду», — приводятся в сообщении слова капитана команды «Сборная города Видное» Ильи Сенчурова.

В пресс-службе добавили, что участникам предстоит продемонстрировать свои юмористические таланты в двух конкурсах: приветствии и импровизации с участием жюри. Команда «Сборная города Видное» в этом году настроена на победу и будет стремиться завоевать первое место.

Кроме того, зрителей ожидает розыгрыш с ценными призами и сертификатами. Приходите поддержать любимую команду. Вход на мероприятие бесплатный, возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.