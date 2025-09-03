сегодня в 17:20

Ксения Собчак поздравила со свадьбой Миногарову и Горчилина

Журналистка, блогер и телеведущая Ксения Собчак поздравила с днем свадьбы модель Марию Миногарову и актера Александра Горчилина. Также она похвалила идею предсвадебной съемки пары.

«Маша и Саша, поздравляю со свадьбой! У вас получился реально красивый тандем, с ноткой творческого сумасшествия, как я и люблю», — написала Собчак в Telegram-канале.

Особенно она похвалила съемку, которую для пары устроила фотограф Женя Филатова. На кадрах супруги предстают в разных образах, перевоплощаясь друг в друга.

