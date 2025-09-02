Лолита выдала замуж певицу и «Мисс Дубай» Анастасию Казанцеву

Певица и телеведущая Анастасия Казанцева вышла замуж за топ-менеджера из сферы финансов Сергея Путятинского, на свадьбе выступала певица Лолита, сообщает сайт «Страсти» .

Торжество проходило в ресторане в Подмосковье 30 августа. На свадьбу пригласили семью, близких друзей и команду Казанцевой. Почетным гостем была певица Лолита Милявская, так как Казанцева очень любит и уважает ее творчество.

«Я давно люблю Лолиту как артистку, ее песни знает вся моя семья. И для гостей это стало огромным сюрпризом», — рассказала невеста.

Певица поздравила молодоженов со свадьбой, а после этого исполнила вместе хит «Пошлю его на». Она назвала песню мантрой, отгоняющей злых духов.