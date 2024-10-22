Крупнейший в РФ склад древнего зерна нашли в Троице-Сергиевой лавре

Ученые нашли на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде крупнейшие в России скопления археологического зерна различных периодов, начиная с XVI века, сообщает ТАСС .

Исследование провели специалисты Института археологии РАН в рамках подмосковной экспедиции. Они вели раскопки Житного двора лавры. Зерно здесь находили и раньше, но в этот раз ученые обнаружили крупные скопления толщиной до 40 см.

«Получена уникальная по размерам и полноте коллекция весом более 2,5 тонны. На настоящий момент это крупнейшая находка археологического зерна на территории России», — сказала глава подмосковной экспедиции, замдиректора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

Она добавила, что состав находки будут исследовать еще долго. Сейчас уже понятно, что во дворе хранили рожь, ячмень, пшеницу, овес и просо.

Исследованием найденных в лавре древних семян будут заниматься специалисты Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова.

«Расшифровка фрагментов генов и генома исторического растительного материала <…> позволяет извлечь довольно подробную информацию о культурных растениях, вплоть до того, могло ли найденное зерно быть выращено поблизости или это завозная продукция», — пояснила директор ВИР Елена Хлесткина.

По ее словам, у завозного зерна можно определить примерный регион происхождения.

Еще, как отметила специалист, на основе анализа «обломков» ДНК, которые сохранились в древних семенах, ученые смогут реконструировать внешний облик растения, узнать, могли ли они быть возделаны на той широте, где были найдены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.