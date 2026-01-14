Круглый стол по геофизическим методам в археологии пройдет 16 января в Одинцовском округе

Мероприятие организовано в связи с исследованиями, проведенными летом 2025 года на большой поляне Звенигородского кремля сотрудниками геологического факультета МГУ под руководством Игоря Модина и Светланы Акуленко. В ходе работ были успешно применены магнитометрия, георадар и электромагнитное зондирование для обнаружения скрытых археологических структур без разрушения культурного слоя.

В дискуссии примут участие ведущие специалисты: профессор МГУ Игорь Модин, сотрудница кафедры геофизических методов МГУ Светлана Акуленко, доктор исторических наук Сергей Чернов из Института археологии РАН, а также сотрудники и руководители археологических исследований Звенигородского музея-заповедника Алексей Алексеев и Сергей Чаукин.

Участники обсудят применение геофизики в археологии, практические кейсы из Звенигородского кремля, интеграцию новых технологий с традиционными методами и перспективы сохранения культурного наследия. Круглый стол начнется 16 января 2026 года в 12:00 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Московская, 31/2, здание Звенигородского манежа. Для справок: +7 (985) 181-27-85.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.