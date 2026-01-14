Круглый стол по исследованиям археологических памятников пройдет в Звенигороде 16 января

В пятницу, 16 января, в Звенигородском музее-заповеднике пройдет круглый стол, посвященный применению геофизических методов для обследования культурного слоя археологических памятников. Повышенный интерес к теме связан с летними исследованиями на большой поляне Звенигородского кремля, которые проводили сотрудники геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством Игоря Модина и Светланы Акуленко.

В дискуссии примут участие ведущие специалисты: доктор технических наук Игорь Модин, профессор кафедры геофизических методов исследования земной коры МГУ; Светлана Акуленко, сотрудница той же кафедры; доктор исторических наук Сергей Чернов, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН; Алексей Алексеев, сотрудник отдела археологии Звенигородского музея-заповедника; Сергей Чаукин, заведующий отделом археологии музея.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: город Звенигород, улица Московская, 31/2, атриум. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.