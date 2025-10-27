Критик Соседов заявил, что Люсе Чеботиной и Клаве Коке не место на сцене
Фото - © РИА Новости, Виталий Невар
Многие артистки на российской эстраде, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, должны сменить род деятельности, так как не обладают необходимыми вокальными данными, сообщает Общественная Служба Новостей.
Недавно эксперт выразил недоумение по поводу того, почему публика считает Анну Семенович певицей, называя ее совершенно лишенной таланта артисткой. Однако список критика не ограничивается только экс-участницей группы «Блестящие».
«Честно говоря, вот есть такая певица — Люся Чеботина. Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова ее роль, какие функции она там выполняет? Она просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной „плюсовки“. Для меня явление под названием „Люся Чеботина“ на нынешней российской эстраде — загадка века», — отметил Соседов.
Он подчеркнул отсутствие перспектив и потенциала у артистки и предложил ей попробовать себя в другой сфере.
«Люся, не место тебе на сцене. Нет в тебе ничего, что цепляет, сплошная серость и пошлость», — подчеркнул критик.
Соседов добавил, что в список тех, кому следовало бы запретить петь, также нужно добавить Клаву Коку.
«Еще одно чудо в перьях… Девица, которая выступает с воровскими кликухами — это очень ее характеризует. Но, что хуже, Кока поет ужаснее, чем Чеботина. Конечно, я и Чеботину живьем не слышал, но в целом ее голос очень слабый, а у Коки, как мне кажется, просто сплошной тюнинг вокала», — считает он.
Критик допустил, что в скором времени искусственный интеллект полностью заменит звезд на сцене.
