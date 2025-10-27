Критик Соседов заявил, что Люсе Чеботиной и Клаве Коке не место на сцене

Критик Соседов — о Чеботиной: Люся, не место тебе на сцене

Многие артистки на российской эстраде, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, должны сменить род деятельности, так как не обладают необходимыми вокальными данными, сообщает Общественная Служба Новостей .

Недавно эксперт выразил недоумение по поводу того, почему публика считает Анну Семенович певицей, называя ее совершенно лишенной таланта артисткой. Однако список критика не ограничивается только экс-участницей группы «Блестящие».

«Честно говоря, вот есть такая певица — Люся Чеботина. Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова ее роль, какие функции она там выполняет? Она просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной „плюсовки“. Для меня явление под названием „Люся Чеботина“ на нынешней российской эстраде — загадка века», — отметил Соседов.

Он подчеркнул отсутствие перспектив и потенциала у артистки и предложил ей попробовать себя в другой сфере.

«Люся, не место тебе на сцене. Нет в тебе ничего, что цепляет, сплошная серость и пошлость», — подчеркнул критик.

Соседов добавил, что в список тех, кому следовало бы запретить петь, также нужно добавить Клаву Коку.

«Еще одно чудо в перьях… Девица, которая выступает с воровскими кликухами — это очень ее характеризует. Но, что хуже, Кока поет ужаснее, чем Чеботина. Конечно, я и Чеботину живьем не слышал, но в целом ее голос очень слабый, а у Коки, как мне кажется, просто сплошной тюнинг вокала», — считает он.

Критик допустил, что в скором времени искусственный интеллект полностью заменит звезд на сцене.

