Критик Соседов заявил, что Чеботина не достойна судить Адель

«Были номера, в которых она могла показать класс, а были и те, к которым ей лучше не притрагиваться. Она смогла испортить песню Аллегровой „Императрица“, а там и сильный вокал, есть надрыв, нерв. Словом, все то, чего нет в Люсе. Ей не хватает силы в голосе, нет в ней пульса, понимаете?», — отметил эксперт.

По мнению Соседова, именно этот факт мешает певице создавать песни с действительно сильной вокальной базой. Более того, критик уверен, что Чеботина совершенно не тот человек, который может говорить о недостатках голоса Адель.

«Вряд ли сама Люся сможет вытянуть хотя бы одну песню исполнительницы», — уверен он.

Эксперт добавил, что не умаляет талант молодой артистки, но и не считает ее выдающейся певицей. По мнению Соседова, девушка находится еще в поисках себя и своего предназначения в музыке. В связи с этим он не стал говорить ничего категоричного на ее счет, а отметил, что артисту нужно время, чтобы окрепнуть, выпустить пару сильных песен. Только после этого можно будет всерьез судить о таланте и потенциале Чеботиной.