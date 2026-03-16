Критик Гусев заявил, что Константин Бронзит не зависит от «Оскара»

Кинокритик Алексей Гусев заявил, что отсутствие «Оскара» у режиссера Константина Бронзита не влияет на его статус и карьеру, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам эксперта, Константин Бронзит — «живой классик и великий аниматор», независимо от наличия американской награды. Гусев напомнил, что многие выдающиеся режиссеры, включая Альфреда Хичкока и Стэнли Кубрика, не получали «Оскар», но вошли в историю кино.

«Константин Бронзит – живой классик и великий аниматор, вне зависимости от того, есть у него «Оскар» или нет. Я могу с ходу назвать ряд великих режиссеров, которые никогда не получали эту золотую статуэтку… В общем, Константин Бронзит в хорошей компании», — сказал Алексей Гусев.

Он добавил, что награда важнее для российской анимации в целом, поскольку повышает статус отрасли. При этом искать политические мотивы в решениях киноакадемии эксперт не призвал.

«Победа на «Оскаре» – это лотерея, а вот номинация – обдуманное решение жюри. Так что номинация – показательнее, чем победа», — отметил Гусев.

В 2026 году мультфильм «Три сестры» был номинирован на «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм, однако статуэтку получила картина «Девушка, которая плакала жемчугом» канадских режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Для Бронзита это уже третья номинация на премию.

