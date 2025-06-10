Кристина Орбакайте задолжала налоговой 350 тыс рублей

В России у заслуженной артистки РФ действующий ИП и большое количество элитной недвижимости. Примерная стоимость активов дочери Аллы Пугачевой доходит почти до 1 млрд рублей.

Так, на Орбакайте оформлен трехэтажный особняк площадью 760 кв. м с 6 спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном в Бережках, а также 2 квартиры в элитном ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской в центре Москвы. Их общая площадь составляет около 500 кв. м. В этом же ЖК в собственности артистки 3 парковочных места стоимостью около 20 млн рублей.

Кроме того, певица владеет двумя соседними квартирами в доме на 1‑й Тверской-Ямской около станции метро «Белорусская». Их общая площадь составляет почти 160 кв. м. Общая стоимость недвижимости Орбакайте оценивается примерно в 870 млн рублей.