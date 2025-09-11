Котельники отметили День города праздничным концертом

Среди них — солисты Московского государственного академического театра «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, Образцовый коллектив «Балетная студия „Фуэте“, ансамбль народного танца „Рассвет“, финалист телепроекта „Фактор А“, Лауреат премий „Золотой граммофон“ и „Шансон года“ Юрий Смыслов, „золотой саксофон России“ — Лауреат международных премий — Лекс Моретти.

В этот день также чествовали тех, чей ежедневный труд вносит неоценимый вклад в развитие города. Благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты от Губернатора Московской области, главы городского округа, Московской областной Думы, Министерств, Совета депутатов были вручены учителям, воспитателям, предпринимателям, медицинским работникам. Все эти люди своей профессиональной деятельностью, активной гражданской позицией и любовью к своему делу служат мощным двигателем развития Котельников.

«Спасибо каждому, кто разделил с нами этот праздник. Пусть наш город продолжает развиваться, а его жители — оставаться такими же талантливыми!» — поздравил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.