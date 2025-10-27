Короткая стрижка и декольте: Сидни Суини кардинально изменила имидж

Актриса произвела фурор, решительно сменив свой имидж. Снимки преображения появились на портале Page Six.

Суини посетила премьерный показ кинокартины «Кристи», где она исполнила роль экс-боксерши Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в рамках кинофестиваля AFI.

На красной дорожке актриса продемонстрировала свою новую короткую стрижку. На премьере она позировала перед камерами в элегантном розовом кружевном платье с глубоким декольте, к которому было подобрано стильное кольцо. В макияже был сделан акцент на темно-розовые тени, черную тушь и блеск для губ.

