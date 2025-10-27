Короткая стрижка и декольте: Сидни Суини кардинально изменила имидж
Актриса из «Эйфории» Сидни Суини удивила поклонников кардинальной сменой стиля
Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини поразила поклонников кардинальной сменой стиля, сообщает Infox.
Актриса произвела фурор, решительно сменив свой имидж. Снимки преображения появились на портале Page Six.
Суини посетила премьерный показ кинокартины «Кристи», где она исполнила роль экс-боксерши Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе в рамках кинофестиваля AFI.
На красной дорожке актриса продемонстрировала свою новую короткую стрижку. На премьере она позировала перед камерами в элегантном розовом кружевном платье с глубоким декольте, к которому было подобрано стильное кольцо. В макияже был сделан акцент на темно-розовые тени, черную тушь и блеск для губ.
