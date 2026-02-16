«Королева марафонов» Блиновская лишится тракторов и земли

Суд заберет у осужденной Блиновской четыре трактора и Audi

Московский арбитражный суд постановил изъять в пользу банкротной массы имущество, связанное с компаниями супруга блогерши Елены Блиновской, Алексея Блиновского. Соответствующее ходатайство было удовлетворено по заявлению финансового управляющего блогерши Марии Ознобихиной, сообщает Telegram-канал «112» .

В перечень активов, подлежащих включению в конкурсную массу, вошли четыре трактора, четыре моторные лодки, автомобиль марки Audi, а также 15 земельных участков и расположенные на них строения в Вологодском регионе.

Ранее стало известно, что Блиновская в настоящее время отбывает наказание в колонии, где активно занимается шитьем.

Также защита «королевы марафонов» в начале 2026 года обжаловала приговор блогерши в высшей инстанции.

В марте 2025 года Савеловский суд столицы вынес приговор Блиновской: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение бизнеса в течение 4 лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

