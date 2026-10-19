Копия Хепберн: Ева Лонгория появилась на гала-вечере с микрочелкой

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория появилась на светском мероприятии в новом образе, чем напомнила другую знаменитую актрису. Кадр с вечеринки она опубликовала в социальных сетях.

Лонгория посетила ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который прошел 17 октября в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала эффектное черное платье силуэта «русалка» с открытыми плечами, корсетным лифом и обнаженной спиной.

Лонгория удивила гостей своей новой прической. 51-летняя звезда собрала волосы в высокий пучок, оставив густую короткую микрочелку на лбу. Образ актриса дополнила длинными серьгами с бриллиантами и кольцами.

С новой челкой и макияжем, где акцент был сделан на пышных ресницах и бронзовых румянах, Лонгорию сравнили с Одри Хепберн.

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