USD
Доллар США
82,85
-0.92 %
EUR
Евро
93,23
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,39
-0.87 %
GBP
Фунт стерлингов
110,63
-0.17 %

Копия Хепберн: Ева Лонгория появилась на гала-вечере с микрочелкой

Культура
@evalongoria

Фото - © @evalongoria

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория появилась на светском мероприятии в новом образе, чем напомнила другую знаменитую актрису. Кадр с вечеринки она опубликовала в социальных сетях.

Лонгория посетила ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который прошел 17 октября в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала эффектное черное платье силуэта «русалка» с открытыми плечами, корсетным лифом и обнаженной спиной.

Лонгория удивила гостей своей новой прической. 51-летняя звезда собрала волосы в высокий пучок, оставив густую короткую микрочелку на лбу. Образ актриса дополнила длинными серьгами с бриллиантами и кольцами.

С новой челкой и макияжем, где акцент был сделан на пышных ресницах и бронзовых румянах, Лонгорию сравнили с Одри Хепберн.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.