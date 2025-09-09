Концерты, спектакли и экскурсии пройдут в Москве ко Дню города

Жители Москвы 13 и 14 сентября отметят День города. По всему мегаполису в разных районах пройдут концерты, спектакли, экскурсии, кинопоказы, лекции и мастер-классы, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«Приуроченные ко Дню города события объединят пешеходные пространства, площадки форума „Москва 2030“, парки, музеи, культурные центры и ВДНХ. Москвичей и туристов ждут посвященные столице выставки, концерты, театральные постановки и многое другое», — подчеркнула Сергунина.

Спектакли и экскурсии

Главная площадка на ВДНХ разместится вокруг фонтана «Дружба народов». Здесь пройдут поэтические и музыкальные спектакли и 3D-шоу «Кольца Москвы» о жителях города.

В музее славянской письменности пройдет экскурсия «Москва — святой Руси и сердце, и глава!» Посетителям расскажут интересные и малоизвестные факты о столице. Об изменениях города можно узнать на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне №1 «Центральный». 13 и 14 сентября бесплатные экскурсии будут проводить каждый час.

ВДНХ приглашает посетить обзорные прогулки «Новая эра», которые покажут участникам, как на территории комплекса внедряют современные технологии. Праздничная программа пройдет в музее «Атом», Музее городского хозяйства, павильоне №27 «Физкультура и спорт».

Концерты и кинопоказы

Концерт «С днем рождения, Москва!» состоится 13 сентября на Поклонной горе, здесь же 14 сентября пройдет фестиваль с известными артистами. В том числе песни исполнят участники СВО. Спецпроект «Театральный бульвар. Послесловие», где выступят российские и зарубежные коллективы, можно посетить в Пресненском районе.

13 сентября в саду имени Н.Э. Баумана есть возможность послушать инструментальные коллективы и посмотреть фильм «Шагаю по Москве». 14 сентября желающие могут сделать коллаж с изображением города и насладиться фильмом «Девушка без адреса». Выставка «Московские фотоэтюды» пройдет в культурном центре «Меридиан».

13 сентября на литературную прогулку по Пресненскому району приглашает Музей Михаила Булгакова, а в Музее космонавтики проведут встречу с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Александром Лавейкиным. Он расскажет о полете на орбитальную станцию «Мир».

Творческие занятия и IT-соревнования

На площадке форума «Москва 2030» в рамках программы «Мой район» в парке 50-летия Октября посетители могут принять участие в игре «Что? Где? Когда?» и творческих уроках, на которых можно создать собственный мультфильм, композиции в технике мозаики, игрушки из шерсти и рисунок пастелью. Также состоится шоу с электрическими катушками Теслы и выступление служебных собак.

IT-специалисты будут соревноваться на площадке «Цифровые технологии Москвы» в парке искусств «Музеон». Конкурс приурочен не только ко Дню города, но и ко Дню программиста. Участникам нужно будет разработать небольшое приложение.

Пленэры и ИИ-открытки

В разных районах для москвичей будут работать площадки «Московских сезонов». В мастерской на Страстном бульваре 13 сентября можно будет нарисовать парки и достопримечательности столицы. Пленэр на Чистопрудном бульваре будет посвящен городским улицам, а на следующий день на Сретенском посвятят мероприятие рекам и мостам Москвы.

В студии Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана гости сгенерируют открытки с помощью ИИ, модель дельтаплана, а также текст поздравления с Днем города.

В районе Коптево на фестивальной площадке сделают макеты Большого театра, в Отрадном нарисуют здание Московского планетария. В районах Братеево, Теплый Стан, Северное Бутово пройдут кулинарные уроки.

Адреса всех локаций и афиша мероприятий опубликованы на странице в туристическом сервисе Russpass.