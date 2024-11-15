Концерты «Музыка в цехах» прошли на предприятиях Калининграда

13 и 14 ноября на судостроительном заводе «Янтарь» и предприятии ОКБ «Факел» в Калининграде прошли концерты всероссийского патриотического марафона «Музыка в цехах», основанного телеканалом RU.TV и членом совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрием Киселевым, передает пресс-служба мероприятия.

Перед тысячами заводчан выступили Александр Маршал, группа «Земляне», Денис Майданов и Роман Архипов.

«Музыка в цехах» — уникальный проект, созданный в поддержку тружеников тыла. Люди, которые работают на заводах по всей России, сегодня тоже самоотверженные герои. Почтить их работу, вдохновить и поддержать — такая задача стояла перед создателями марафона.

«Проект „Музыка в цехах“ — это серия концертов отечественных звезд на предприятиях, в основном, ОПК, — открыл концерты член совета директоров „Русской Медиагруппы“ Владимир Киселев-младший. — Мы проехали много предприятий по всей стране, были в Нижнем Тагиле, Челябинске, Санкт-Петербурге, других городах. Мы с большим удовольствием делаем такие мероприятия — это благодарность за труд заводчан во имя общей Победы».

Послушать артистов на предприятии пришли тысячи человек — в залах царила невероятная атмосфера чего-то грандиозного и очень важного. Зрители переполняли огромные производственные цеха.

На заводе «Янтарь» сцена была воздвигнута прямо на одной из частей огромного корабля, собираемого в цехе. Здесь перед заводчанами выступили Александр Маршал, группа «Земляне» и Роман Архипов.

Следом состоялся концерт на предприятии «Факел», занимающемся разработкой электроракетных, термокаталитических двигателей, а также двигательных установок на их основе. Здесь на сцену вышли Денис Майданов, группа «Земляне» и Роман Архипов.

«В цехах артистов всегда ждет жаркий прием, как на рок-концерте, — поделился эмоциями Александр Маршал. — Я не раз выступал в цехах, где создаются изделия для оборонки. И сегодня для меня большая честь петь перед кораблестроителями: я давно хотел попасть в Калининград именно с этой целью. Без таких концертов артист сегодня не имеет права существовать. Ведь именно благодаря этим людям мы имеем военную технику, без чего не обойтись».

Проект «Музыка в цехах» стал чрезвычайно важным не только для его зрителей, но и для всех артистов, принимающих в нем участие. Возможность исполнить свой гражданский долг, выразить благодарность работникам предприятий — это то, что вновь и вновь вдохновляет их отправляться по всей России.

«Здесь испытываешь гордость за свою страну, — подчеркнули участники группы „Земляне“. — Здесь работают мощные, добросовестные люди! Как говорится, песня нам строить и жить помогает. Надеемся, своим приездом и выступлением мы поднимаем боевой дух заводчан, производительность их труда, повышаемнастроение. В сегодняшнее нелегкое время, как глоток свежего воздуха, нужны такие выступления. Спасибо „Русской Медиагруппе“ и Юрию Киселеву за возможность приехать и выступить перед людьми, работающими на благо нашей Родины».