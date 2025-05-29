Концертом «Прекрасное далеко» завершили клубный сезон в Дзержинском

На сцену ДК «Энергетик» вышли артисты самых разных жанров. Свои лучшие концертные номера представили коллективы: StаЯ, «Жемчужинка», «Планета детства», «Грация», ансамбль «Гармонь певучая» и хор ДК «Вертикаль». Овациями зрители встречали сольные выступления Анны Пискуновой, Ивана Козлова, Валерия Ширяева, Юлии Павловой, Ильи Пушкарева, Екатерины Яблоковой, Яна Ширяева, Людмилы Кречетовой и Габриэля.

В рамках концерта директор ДК «Вертикаль» Татьяна Кудрявцева вручила солисту коллектива «Планета детства» Ивану Козлову премию главы города Дзержинский «Одарённые дети», которая присуждается за достижения в области культуры и искусства. В этом сезоне Ваня участвовал в одиннадцати фестивалях и конкурсах, в восьми из которых стал победителем. Успех юного исполнителя — это не только личная победа, но и результат системной трёхлетней работы с педагогом.

ДК «Вертикаль» является старейшим учреждением культуры в Подмосковном городе Дзержинский. В настоящее время здесь работает 14 клубных формирований, в которых нашли занятие по душе более 280 человек. Самой юной участнице одного из коллективов — всего три годика, а самый почтенный возраст тех, кто посещает ДК, около 90 лет. Это жители города, в том числе, участники регионального проекта «Активное долголетие».



Клубные формирования ДК — постоянные активные участники городских праздников, мероприятий и акций всероссийского уровня, а также конкурсов и фестивалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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