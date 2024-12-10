Концертный хор красногорской Детской хоровой школы привез из Минска награду

Концертный хор девочек красногорской Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» привез из Минска высокую награду — Диплом лауреата I степени II Международного фестиваля-конкурса хоровой музыки «Хором едины», а также специальный приз фестиваля — «Единство хоровых сердец», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Хор девочек выступил в номинации «Академическое хоровое пение», категория А1: Детские хоры.

Фестиваль-конкурс собрал в Минске 40 коллективов из городов Беларуси, а также городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Магнитогорска, Екатеринбурга и Красногорска.

В рамках поездки артистки хора познакомились с Минском и его историей, посетили Музей Великой Отечественной войны, а также в рамках фестиваля приняли участие в творческих встречах с хоровыми коллективами Белоруссии и других городов России, выступили на дружественных концертах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.