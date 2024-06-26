Концерт в честь дня молодежи состоится в Истре

В субботу, 29 июня, в лесопарке «Шишкин лес» г. о. Истра пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене лесопарка состоится большой концерт звезд эстрады. Перед зрителями выступят Mona, Porto Moris, Kolunov. Хедлайнером мероприятия станет российская эстрадная певица, композитор и поэтесса Ирина Дубцова. Ведущий программы — популярный блогер и боец ММА Саша Стоун.

Начало концерта в 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Как напомнили в ведомстве, День молодежи отмечался в СССР, а затем в России, в последнее воскресенье июня. С 1993 года дата праздника становится фиксированной — 27 июня. Но в 2023 году по указу президента России В. В. Путина празднование Дня молодежи перенесли на последнюю субботу июня. В этот день по всей стране проходят фестивали и концерты с участием популярных артистов и коллективов, устраиваются флешмобы, спортивные мероприятия, викторины и конкурсы.

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