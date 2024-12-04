Концерт симфонического оркестра состоится в Ступине 30 декабря

В преддверии Нового года, 30 декабря, во Дворце культуры состоится праздничный концерт, посвященный 70-летию российского композитора Игоря Крутого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе вечера прозвучат самые известные и любимые мелодии маэстро в исполнении симфонического оркестра Ступинской филармонии, а также приглашенных солистов.

Как обещают организаторы, зрителей ждет незабываемый музыкальный вечер, наполненный праздничным настроением и новогодней атмосферой. «Концерт станет настоящим подарком для всех ценителей качественной музыки. В репертуаре вечера прозвучат как классические произведения композитора, так и его самые популярные хиты», — рассказали организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Школьники и студенты смогут посетить его по Пушкинской карте (12+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.