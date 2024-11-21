Концерт «Сердце, наполненное любовью» состоялся в Мытищах

День матери — особенный праздник, посвященный самому главному человеку в жизни каждого из нас. В честь этой прекрасной даты в мытищинском Центре культуры «Подмосковье» прошел праздничный концерт, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Образцовые творческие коллективы, вокальные и танцевальные ансамбли, поэт Вадим Попов и вокалистки Марианила Рутс и Виктория Черкасова своими выступлениями выразили совою благодарность матерям. Живые выступления музыкантов, танцевальные номера и просто любимая всеми музыка создали особую энергетику и вовлекли всех присутствующих в общее веселье.

Поздравительные речи, стихи, песни и другие творческие выступления участников праздника добавили ему индивидуальности и сделали его уникальным.

Праздник был наполнен добротой и душевностью, в зале царила теплая, позитивная атмосфера праздника, которая останется в памяти надолго.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.