Концерт «Ночных снайперов» хотят отменить в Оренбурге
SHOT: «Офицеры России» требуют отменить концерт Арбениной в Оренбурге
«Офицеры России» просят губернатора Оренбургской области отменить концерт «Ночных снайперов» в столице региона. Он должен пройти 30 марта, сообщает SHOT.
Общественники мотивировали требование отменить концерт тем, что певица Диана Арбенина демонстративно проявляла плохое отношение к спецоперации. По словам «Офицеров России», в 2014 году артистка высказывалась против включения Крыма в состав России и позднее отказывалась приезжать в Донбасс с концертами.
Менеджер Арбениной сказала, что певица хочет работать в РФ. Весной и летом у «Ночных снайперов» пройдет тур по стране.
27 ноября во время концерта в Санкт-Петербурге Арбенина упала с балкона в зал. Инцидент случился в ночном клубе «А2».