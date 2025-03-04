Концерт «Ночных снайперов» хотят отменить в Оренбурге

Общественники мотивировали требование отменить концерт тем, что певица Диана Арбенина демонстративно проявляла плохое отношение к спецоперации. По словам «Офицеров России», в 2014 году артистка высказывалась против включения Крыма в состав России и позднее отказывалась приезжать в Донбасс с концертами.

Менеджер Арбениной сказала, что певица хочет работать в РФ. Весной и летом у «Ночных снайперов» пройдет тур по стране.

27 ноября во время концерта в Санкт-Петербурге Арбенина упала с балкона в зал. Инцидент случился в ночном клубе «А2».