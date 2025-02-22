Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Ступине

В преддверии Дня защитника Отечества во Дворце культуры в Ступине состоялся праздничный концерт, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

День защитника Отечества в нашей стране отмечается более 100 лет. Праздник служит символом памяти и уважения к истории России, ее героям, которые во все времена мужественно встают на защиту Родины.

Ветеранов, тружеников тыла, участников спецоперации и их родных, военнослужащих и жителей поздравил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«День защитника Отечества в наше время приобрел особое значение. 2025-й объявлен президентом Годом защитника Отечества. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Ступинцы на фронте и в тылу показали всем последующим поколениям пример стойкости человеческого духа, самоотверженности и героического труда. Мы славим и молимся за всех, кто сегодня ценою собственной жизни продолжает дело поколения победителей. Защитник Отечества — гордость и главная опора страны. Пусть небо всегда будет мирным и безоблачным! Здоровья и добра», — отметил Сергей Мужальских.

Сегодня, как и в грозные 40-е, на защите страны наряду с мужчинами стоят и женщины.

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой раненого бойца. Сохранив жизнь военнослужащему, Людмила получила многочисленные ранения.

За героизм, самоотверженность, самопожертвование Людмила представлена командованием к высокой государственной награде.

За проявленное личное мужество, активную гражданскую позицию Людмилу Болилую наградили почетной грамотой главы округа.

Зал приветствовал героиню стоя.

Медалью «За отвагу» отмечен Алексей Павлушкин.

Почетную грамоту руководителя муниципалитета вручили 5 участникам спецоперации и 10 офицерам силовых структур и командирам воинских частей.

Юбилейные медали к 80-летию Победы получили ветераны Великой Отечественной войны.

К поздравлениям присоединился депутат Госдумы Александр Коган.

Со словами приветствия к зрителям с экрана обратились ступинцы, участники СВО, несущие службу в зоне проведения спецоперации.

Праздничная программа состояла из концертных номеров солистов Ступинской филармонии, оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» под руководством Алексея Сысоева, ансамбля «Русский стиль», воспитанников кадетских классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.