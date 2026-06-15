Концерт ко Дню России прошел в Павлово-Посадском округе

Праздничный концерт, посвященный Дню России, прошел 12 июня на площадке перед Дворцом культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт состоялся в День России — один из главных государственных праздников страны. На площадке перед Дворцом культуры «Павлово-Покровский» собрались жители и гости Павловского Посада. Главной темой праздника стали любовь к Родине и национальное единство, которые объединяют людей разных возрастов и профессий.

Творческие коллективы Дворца культуры подготовили насыщенную программу с патриотическими композициями и номерами в традициях народного искусства. В концерте выступили вокальные ансамбли и солисты с песнями о России, ее просторах и людях, а также хореографические коллективы с народными и современными танцами.

Зрители тепло встречали артистов, аплодировали и подпевали знакомым мелодиям. Организаторы поблагодарили участников подготовки и проведения концерта, а также отметили поддержку публики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.