Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Павловском Посаде

В субботу, 4 октября в Павловском Посаде в Доме культуры «Большедворский» царила особенная атмосфера тепла и уважения. Творческие коллективы от души поздравляли самых замечательных, добрых и мудрых представителей старшего поколения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В праздничном концерте приняли участие талантливые артисты: вокальная группа «Созвездие», Ольга Ростовцева, Виктория Кузьмина, Алексей Кузьмин, Александр Юдин, вокальная группа «Ностальгия», Ольга Титова, Владимир Котов, Лариса Волкова, вокальная группа «Мастерская Алисы», коллектив эстрадного танца «Феерия».

«Особую благодарность выражаем нашим гостям из Дома культуры „Октябрь“ — Юрию Филатову и Варваре Мещеряковой! Концерт прошел в теплой и дружественной обстановке. Зрители с удовольствием подпевали знакомым мелодиям, аплодировали ярким выступлениям. Спасибо всем артистам за прекрасные выступления, подарившие нашим гостям море положительных эмоций! Желаем всем представителям старшего поколения крепкого здоровья, душевного тепла, мирного неба над головой, долгих лет жизни, любви и заботы близких! Пусть каждый день будет наполнен радостью и теплом!» — отметила руководитель Дома культуры Ольга Титова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.