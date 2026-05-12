Концерт ко Дню Победы на Неве собрал 100 тыс просмотров

Праздничный концерт ко Дню Победы, прошедший на теплоходе «Чайка» в акватории Невы, посмотрели более 100 тысяч раз, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект четвертый год подряд организуют «Петербургский дневник» и движение «Бессмертный полк России». За это время концерт проходил на разных площадках — в форте Константин, уличном амфитеатре ДК Кирова и культурном квартале «Брусницын». В 2026 году выступление впервые состоялось на теплоходе «Чайка» в акватории Невы.

Руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге, главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов рассказал об этом в своем канале в «МАКСе».

«Как и всегда, песни в исполнении Михаила Гаврилова и его ансамбля соединили все: любовь, верность, боль утраты, солдатский долг, радость Победы и память о тех, кто ее приближал. Особая благодарность командам „Петербургского дневника“ и „Вечернего Санкт-Петербурга“ за профессионализм», — отметил Кирилл Смирнов.

Официальный голос движения «Бессмертный полк России» Михаил Гаврилов выступил вместе с Ансамблем петербургских музыкантов, исполнив песни военных лет.

