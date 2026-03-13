Концерт классической вокальной музыки пройдет в парке «Патриот» 21 марта

сегодня в 06:52

В субботу, 21 марта, в Студии военных художников им. М. Б. Грекова на территории парка «Патриот» пройдет концерт классической вокальной музыки «Мне минуло шестнадцать лет», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Программа вечера подготовлена студентами Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Здесь прозвучат произведения великих композиторов, исполненные с невероятной искренностью и талантом молодых артистов.

Для гостей выступят Татьяна Ревякина (вокал), Александр Бондурянский (фортепиано), Виталий Ланских (виолончель), Ирина Силиванова (

В программе прозвучат композиции Моцарта, Верди, Шуберта, Листа, Поппера, Шопена и Даргомыжского.

Начало в 15:00, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.