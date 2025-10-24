Концерт камерной музыки пройдет в особняке купца Носова в Москве 24 октября

В программе шедевры современных классиков: трио для фортепиано, скрипки и виолончели, а также премьера сочинения Алины Небыковой «Маяки», вдохновленного одноименной книгой из редакторской серии Алексея Небыкова «Время прозы».

Для публики выступит молодой яркий ансамбль «Трио имени М. Таривердиева»: Анастасия Кускашева (скрипка), Екатерина Семенова (виолончель), Александр Широков (фортепиано).

Также прозвучит музыка в исполнении трио Ивана Соколова — композитора, пианиста, уникального лектора Московской консерватории, автора цикла «От Баха до наших дней». Публика услышит импрессионистические краски музыки Алины Подзоровой. В программе прозвучит сочинение недавно ушедшего корифея композиторской школы наших дней Родиона Щедрина — «Три веселые пьесы» для скрипки, виолончели и фортепиано, а также «Songs for Tasya» от лауреата всероссийских и международных конкурсов Полины Назайкинской.

Ведущий концерта — Иван Соколов.

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.