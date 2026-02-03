сегодня в 12:58

Концерт камерной музыки пройдет 7 февраля в музее-заповеднике Пушкина в Одинцове

Концерт «Зимние акварели» состоится 7 февраля в большом зале усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе» имени Зинаиды Игнатьевой. В программе концерта прозвучат произведения Луи Николя Клерамбо, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов.

Для гостей выступят лауреаты международных конкурсов: Сергей Журавель (флейта), Мария Федорова (арфа) и Ирина Журавель (фортепиано). Ведущим вечера станет музыковед Александр Баранов.

Начало концерта запланировано на 15:00. Возрастное ограничение — 6+. Дополнительная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что цикл концертов посвящен памяти народной артистки России, профессора Московской консерватории Зинаиды Игнатьевой, скончавшейся в 2022 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.