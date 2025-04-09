Концерт духового оркестра «Дорогами Победы» прошел в Балашихе

Мероприятие посетили как представители старшего поколения, так и молодежи. С особым почетом сегодня встречали ветеранов войны и тружеников тыла.

«Наша программа посвящена нашим прадедам, дедам, нашим предкам, которые большой ценой достигли этой великой Победы. И в нашей памяти это должно остаться навсегда — не только в нашей, но и молодого поколения, которое сегодня растет. И мы сегодня видим как в зоне специальной военной операции наши братья, наши отцы и сестры выполняют свою боевую задачу и совершают подвиги, которые совершали наши предки», — отметил начальник Культурного центра Главного управления МВД России по Московской области, полковник внутренней службы Владимир Коротицин.

Духовой оркестр подготовил программу, которой передал зрителю историю тех лет — посредствам песен и музыкальных композиций из кинофильмов военных лет в сопровождении видеороликов и фотографий на экране.

«Концерт великолепный. Я в восторге. Мне очень нравится, во-первых, очень хорошие стихи. Великолепная музыка. И потом вот это сопровождение на экране — я сразу Ленинград вспомнила, сразу всё это вспомнила, конечно», — поделилась впечатлениями жительница блокадного Ленинграда Людмила Ивановна Птах.

Духовой оркестр Культурного центра ГУ МВД РФ «Дорогами Победы» передвигается по разным городам Московской области, даёт концерты и в Москве. Главная цель музыкантов — патриотическое воспитание молодёжи и призыв к ней передавать эти бесценные знания, прославленную историю своей страны из поколения в поколение.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.