Концерт для старшего поколения прошел в Люберцах

«Проведение подобных мероприятий для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Активное долголетие“ стало уже традицией. Каждый раз получается очень душевно, зрители с удовольствием подпевают артистам, танцуют, получают на память небольшие подарки. Большое спасибо всем, кто приходит на наши мероприятия! Обязательно продолжим!» — сказал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Владимир Сурков.

Он отметил, что в настоящее время в округе проживают более 83 тысяч представителей старшего поколения. Почти 15 тысяч люберчан участвуют в проекте губернатора региона «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.