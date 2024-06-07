Концерт для раненых участников СВО провели в Красногорске

Концертную программу для военнослужащих — участников СВО, проходящих медицинскую реабилитацию в Центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Министерства обороны РФ, представил хор русской песни «Россияночка» из Центра культуры и досуга «Отрада», передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Творческий коллектив под руководством Александра Хиневича выступил с вокальными и танцевальными номерами. Это вызвало большой позитивный отклик со стороны бойцов.

«Концерт стал ярким событием в культурно-досуговой работе санатория, дал заряд положительных эмоций и хорошего настроения нашим защитникам и отдыхающим», — отмечается в благодарственном письме, врученном артистам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.