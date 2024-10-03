Концерт для «Активного долголетия» прошел в Ленинском округе

«Внимание и забота к людям старшего поколения обязательно важны, так мы можем проявить любовь и уважение к ним. Добрые слова, которые звучат для них в этот день, помогают им чувствовать себя, как будто на более другом уровне. Их мудрость и жизненный опыт бесценны», — приводятся в сообщении слова директора КЦСОР «Домодедовский» Татьяны Тихоновой.

Более 5 тысяч пожилых людей являются участниками губернаторской программы «Активное долголетие» в Ленинском городском округе. Самому возрастному 94 года. Ежегодно прирост участников увеличивается на тысячу. Сотрудники центра смогли организовать для их времяпровождения более 40 активностей. Самыми распространенными из них являются скандинавская ходьба, йога, цигун, физическая культура, творчество и компьютерная грамотность.

«Этот прекрасный праздник создал в зале теплую атмосферу уюта и веселья. Талантливые, трогательные выступления участников наших художественных коллективов покорили наши сердца. Искренне благодарю всех за вашу мудрость, терпение, теплоту и любовь к активному образу жизни. А также, за ваше желание быть в строю, неоценимый вклад в воспитание подросткового поколения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевных сил», — обратилась к участникам заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.