Концерт ансамбля народной песни прошел для долголетов из Мытищ

«Мы решили пригласить на концерт яркую и жизнеутверждающую команду профессионалов. Большинство из них — люди старшего возраста, старше 55 лет. Своим жизнелюбием и темпераментом они показывают нашим активистам, как нужно жить и наслаждаться жизнью», — отметила руководитель клуба «Активное долголетие» Снежана Галушевская.

Мытищинские долголеты услышали знакомые песни, стихотворения и получили массу ярких эмоций. «Концерт ансамбля народной песни — это прекрасный подарок для всех нас», — поделилась впечатлениями участница клуба «Активное долголетие» Елена Маслова.

Подобные мероприятия способствуют улучшению качества жизни и укреплению социальных связей между поколениями.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.