Кончаловский объяснил, почему российские звезды не снимаются в фильмах про СВО

По мнению кинорежиссера Егора Кончаловского, существует вероятность, что российские актеры опасаются участвовать в съемках современных художественных картин, посвященных специальной военной операции, из-за боязни попасть под ограничения, вводимые западными странами, сообщает NEWS.ru .

Сам режиссер утверждает, что санкции его не пугают, так как он уже находится под ними с 2022 года после выражения поддержки СВО.

«Может быть, кто-то действительно боится подпасть под какие-то санкции. Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь», — заявил режиссер.

Режиссер упомянул свои неоднократные поездки на Донбасс и создание документальной ленты о бойцах донецкого ополчения. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем публика получит возможность ознакомиться с этой работой.

Ранее Кончаловский заявил о своем ощущении счастья. Он подчеркнул, что стремится жить с верой в то, что каждый грядущий год будет как минимум не хуже предыдущего.

