Композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет

Народный артист России, автор музыки к фильмам Леонида Гайдая Александр Зацепин 10 марта отметил 100-летие. 26 марта в Петербурге состоится его юбилейный концерт, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Александр Зацепин родился в Новосибирске в семье учительницы и хирурга. После учебы в Новосибирском инженерном институте и службы в армии он окончил Алма-Атинскую консерваторию и начал работать на студии «Казахфильм». Песня «Надо мной небо синее» привела его к сотрудничеству с Леонидом Гайдаем.

Их творческий союз подарил зрителям фильмы «Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Почти каждая картина становилась хитом, а песни — шлягерами.

«Я начал работать на студии «Казахфильм»… Так я стал работать с Гайдаем», — вспоминал композитор.

Не все композиции сразу принимали. Песню «Есть только миг» едва не убрали из фильма, но ее записал Олег Анофриев.

Несмотря на возраст, Зацепин продолжает писать музыку для мюзиклов и балетов. Его постановки идут в московском театре РОСТА и петербургском «Карамболе».

«Энергии у меня всегда было очень много. Утром обязательно делаю зарядку… и всю жизнь много работаю», — рассказал композитор.

