Композитор Сергей Жилин заявил, что европейский конкурс «Евровидение» потерял актуальность после выступления Кончиты Вурст*, а российское «Интервидение» способно стать новым сильным проектом в современной поп-музыке, сообщает Sputnik .

Жилин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что конкурс «Евровидение» утратил свою значимость после выступления Кончиты Вурст*. По словам Жилина, европейский музыкальный конкурс «себя изжил» и больше не отражает современные тенденции.

Жилин отметил, что российский конкурс «Интервидение» способен стать мощным заявлением в современной поп-музыке. Он подчеркнул, что новый проект полностью перекроет формат «шоу-фрикстайл», который, по его мнению, сейчас доминирует на западных музыкальных площадках.

Композитор уверен, что «Интервидение» привлечет внимание и станет значимым событием для музыкальной индустрии.

* Движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.