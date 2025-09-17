Композитор заявил, что «Евровидение» утратило актуальность после Кончиты Вурст*
Композитор Сергей Жилин заявил, что европейский конкурс «Евровидение» потерял актуальность после выступления Кончиты Вурст*, а российское «Интервидение» способно стать новым сильным проектом в современной поп-музыке, сообщает Sputnik.
Жилин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что конкурс «Евровидение» утратил свою значимость после выступления Кончиты Вурст*. По словам Жилина, европейский музыкальный конкурс «себя изжил» и больше не отражает современные тенденции.
Жилин отметил, что российский конкурс «Интервидение» способен стать мощным заявлением в современной поп-музыке. Он подчеркнул, что новый проект полностью перекроет формат «шоу-фрикстайл», который, по его мнению, сейчас доминирует на западных музыкальных площадках.
Композитор уверен, что «Интервидение» привлечет внимание и станет значимым событием для музыкальной индустрии.
* Движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.