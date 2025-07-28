Композитор, создавший саундтрек эпохи, скончался на 75-м году жизни

Итальянская музыкальная сцена понесла невосполнимую утрату — 14 мая в Болонье на 75-м году жизни скончался Селсо Валли, один из самых влиятельных композиторов и аранжировщиков в истории страны, сообщает портал Doremifasol .

Начав карьеру в 1970-х как клавишник групп Ping Pong и Bulldog, Валли быстро зарекомендовал себя как виртуозный аранжировщик. Его стиль, в котором сочетались классическая гармония и новаторские электронные звучания, переопределил итальянскую поп-музыку.

Среди тех, кому он дарил свои хиты, — Мина, Клаудио Бальони, Джанни Моранди, Эрос Рамазотти, Васко Росси, Андреа Бочелли и десятки других звёзд. Именно его руке принадлежат аранжировки к легендарным композициям вроде «Self Control», «Ti sento» и «La vita adesso» Клаудио Бальони — самому продаваемому альбому в истории Италии.

Валли десятилетиями был «невидимым маэстро» фестиваля в Сан-Ремо, где дирижировал оркестрами для главных звёзд страны. Его последнее выступление на сцене Ariston состоялось в 2023 году — вместе с Ультимо и Эросом Рамазотти он исполнил пронзительную попурри из хитов.

Его талант выходил далеко за рамки поп-музыки: он создавал саундтреки к фильмам (включая работы с Адриано Челентано), оформлял телепрограммы и даже выпустил в 2022 году камерный альбом «Семь песен на фортепиано» — изысканное доказательство его композиторского гения.

Коллеги называли Валли «человеком-оркестром» — он умел услышать музыку даже в тишине. Скромный и сдержанный, он редко выходил в свет, предпочитая оставаться «архитектором звука» за кулисами. Но именно его аранжировки, насыщенные деталями и эмоциями, сделали итальянскую музыку узнаваемой во всем мире.