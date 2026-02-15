Композитор Рыбников отсудил 3 млн руб за «Бу-ра-ти-но» у организаторов праздника

Известный композитор Алексей Рыбников стал правообладателем музыкальной композиции «Бу-ра-ти-но», прозвучавшей в телефильме «Приключения Буратино», официально узаконив авторские права. Он уже выиграл судебный иск на 3 миллиона рублей у организаторов детского праздника, использовавших данный саундтрек на рекламной афише Mash .

В ходе новогодних мероприятий 2023 и 2024 годов компания «Центр развития культуры» проводила в торговом комплексе «Меридиан» представление для детей. Как сообщил руководитель центра, для продвижения события на сайте организации была размещена афиша с указанной мелодией. На это обратили внимание юристы «Первого музыкального издательства», которые подали иск с требованием компенсации в 14 миллионов рублей. В результате суд постановил взыскать с ООО 2,2 миллиона рублей, а с организаторов мероприятия — 850 тысяч.

Рыбников отметил, что ранее произведение часто распространялось в Сети без ограничений. Теперь же композитор, которому исполнилось 80 лет, внимательно контролирует, чтобы песню не использовали безвозмездно. Для защиты своих прав он привлек специалистов из «Первого музыкального издательства».

Ранее музыкант уже обращался в суд на сервис Apple Music в связи с 247 композициями, включая «Бу-ра-ти-но», которые платформа использовала без соответствующей лицензии. Этот конфликт был урегулирован — накануне стороны подписали мировое соглашение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.