Композитор Раймонд Паулс пережил инфаркт

Маэстро рассказал, что сейчас находится в больнице, где восстанавливается после случившегося. В течение некоторого времени у него были даже проблемы с речью.

«У меня пока все плохо. Операция была серьезная. Надо теперь как-то прийти в себя. У меня был инфаркт. Никакая помощь извне не нужна. Я постараюсь в ближайшее время встать на ноги», — поделился Паулс.

Композитор был вынужден отменить свои концерты в Латвии, запланированные на октябрь. Тогда его представители объяснили это обычной простудой.

