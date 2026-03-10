Комик Дмитрий Романов похвастался паспортом ЕС у дочери

Бывший резидент Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов заявил, что его дочь является гражданкой Португалии и растет билингвом, сообщает «Царьград» .

Дмитрий Романов, проживающий в Европе, рассказал в Telegram-канале о жизни семьи за границей. По словам комика, его дочь имеет португальское гражданство, живет в этой стране и ходит в местный детский сад.

«И с детства говорит на двух языках — русском и португальском», — написал Романов, отметив, что считает знание языков важным вкладом в будущее ребенка.

Юморист также сообщил, что сам продолжает изучать иностранные языки. Он свободно владеет русским и украинским, на среднем уровне говорит по-английски и изучает испанский и немецкий.

В апреле 2025 года Дмитрия Романова и комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства.

