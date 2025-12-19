Команда КВН из Раменского округа победила на трех фестивалях в 2025 году

Команда КВН «Мы такие» Гжельского государственного университета из Раменского округа заняла призовые места на трех крупных фестивалях в Подмосковье в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Команда КВН «Мы такие» Гжельского государственного университета успешно выступила на ряде престижных мероприятий в Подмосковье в 2025 году. В финале Открытой лиги КВН городского округа Коломна коллектив занял третье место, представив конкурсы «Приветствие» и «Домашнее задание».

На открытом фестивале «Кубок ректора РГУТИС 2025» команда выступила в блоке «Настоящее» и заняла первое место, став абсолютными чемпионами фестиваля. Участники отметились высоким уровнем артистизма и оригинальными шутками, что позволило им получить признание жюри и зрителей.

Серию побед завершило участие в Зимнем кубке КВН РосНОУ, где команда завоевала гран-при. Руководство университета выразило благодарность организаторам фестивалей и зрителям за поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион».

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.