Команда КВН из Курской области сыграет на Кубке Ленинского округа

В подмосковном Видном на Кубке Ленинского округа выступит команда КВН из Курской области «Подбородок выше», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Порядка 10 команд веселых и находчивых из разных городов Подмосковья и других регионов России соберутся в Ленинском городском округе 31 августа, чтобы разыграть традиционный «Кубок КВН».

«В этом году команды сыграют два конкурса: приветствие и разминку с залом, это сделает мероприятие максимально интерактивным. Мы ждем команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Тулы, Рязани, Шатуры, Истры, Раменского и других городов. Конечно же на „домашнем“ турнире выступит и наша команда», — приводятся в сообщении слова капитана «Сборной города Видное» Ильи Сенчурова.

В пресс-службе рассказали, что игры на Кубок Ленинского округа проводятся второй год подряд. В конкурсе примут участие как взрослые, так и детские команды. Также в ходе мероприятия состоится лотерея для болельщиков: среди всех зрителей разыграют ценные подарки и сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.