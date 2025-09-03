Команда из Видного одержала победу в «Кубке КВН Главы Ленинского округа»

«Уровень выступлений в этом году был действительно высоким: команды показали мастерство, искренность и хорошую сценическую культуру. Такие мероприятия стимулируют творческое развитие молодежи и укрепляют межрегиональные связи. Победа „Сборной города Видное“ — заслуженная награда, которая станет хорошим стимулом для дальнейшей работы», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Ивана Гетмана. В пресс-службе уточнили, что за «Кубок КВН Главы Ленинского городского округа» боролись восемь команд из Москвы, Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Курской областей. Члены жюри оценивали выступления в номинациях «Приветствие», импровизация с жюри и подготовленные номера, учитывая оригинальность и юмор. По итогам конкурса второе место заняла команда из Москвы «ТО 14/35», третье почетное место команда из Тульской области «Знаем, знаем, проходили». Каждая команда была отмечена дипломом за участие. «Как члены жюри мы всегда объективны, честны и справедливы. Самое сложное — никого не обидеть. Хочется всем поставить высокие оценки, но не все их заслуживают. КВН — это мир, дружба, добро, сплочение команд. И, конечно же, юмор — он продлевает жизнь. Весь Ленинский округ приходит на такое мероприятие», — прокомментировала член жюри Людмила Лернер. Для зрителей была организована лотерея с ценными призами. В числе призов были сертификаты от партнеров: цветочного магазина «Карабала» и салона красоты «Beverly nails», фирменный мерч, Яндекс.Станция «Алиса» и часы Apple Watch. Трансляция всего мероприятия велась во ВКонтакте. Поддержать команды пришли не только жители округа, но и представители Общественной палаты Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.