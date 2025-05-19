Команда из Каширы стала призером смотра строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах в этом году принял традиционный Открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В смотре приняли участие более 50 отрядов из разных округов Подмосковья, около 600 обучающихся школ. В числе участников — команда «Казаки России» школы № 7 городского округа Кашира и впервые принимающая участие команда девушек «Заря» школы-интерната.

В программу смотра входило несколько испытаний: действия в составе отряда (отделения) на месте, действия в составе отряда (отделения) в движении, прохождение торжественным маршем с песней, выставление Почетного караула на Пост № 1, возложение венка к памятнику, строевой Устав ВС РФ.

Кадеты школы № 7 показали на всех этапах отличную подготовку. По итогам всех испытаний отряд «Казаки России» занял II общекомандное место. Команда девушек «Заря» выступила достойно и вошла в десятку сильнейших команд Подмосковья на 6 позиции рейтинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.