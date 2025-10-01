Команда химкинского лицея № 21 вернулись с победой с форума школьных музеев ЦФО

В Туле завершился масштабный форум школьных музеев Центрального федерального округа. Его участниками стали более 350 энтузиастов, педагогов и экспертов. Среди победителей – команда лицея №21 из Химок. Ученики представили проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Советник директора по воспитанию лицея №21 Наталия Никоноркина выступила с практикой «Детско-взрослое сообщество в рамках работы музея». Отметил победителей председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский:

«Мы гордимся нашими школьниками и сотрудниками. Их работа доказала: патриотическое воспитание в Химках приносит ощутимые результаты. Это признание заслужили и ребята, и их наставники. Поздравляю!» – отметил он.

Достижение лицейской команды стало отражением региональной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Она направлена на сохранение исторического наследия страны.

«Мы видим, что молодежь Химок достойно продолжает дело своих предков. Победа в Туле подтверждает высокий уровень наших школьных музеев. Поддержка таких инициатив – наш приоритет», – подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Музей боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова лицея №21 стал ярким примером для образовательных учреждений. Его победа – шаг вперед в реализации патриотического воспитания во всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.