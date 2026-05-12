Команда FMX13 выступит в Рошале 16 мая

Показательное выступление команды мотофристайла FMX13 пройдет 16 мая на площади перед спортивно-культурным центром «Рошаль» в городском округе Шатура. Зрители увидят трюки мирового уровня и музыкальное сопровождение битбоксера Вахтанга, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Рошале состоится второе в этом сезоне выступление команды FMX13. Профессиональные райдеры под руководством одного из самых титулованных спортсменов России Алексея Колесникова представят программу по фристайл-мотокроссу и экстремальному мотошоу.

Зрители увидят сложные трюки в воздухе, включая сальто назад, «цунами», синхронные прыжки и другие элементы. Алексей Колесников также исполнит один из самых зрелищных трюков в экстремальном спорте — сальто на багги.

Музыкальное сопровождение обеспечит известный российский битбоксер, певец и композитор Вахтанг — восьмикратный чемпион России и чемпион Европы по битбоксу.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 6+. Площадка расположена по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Советская, 36. Подробности опубликованы на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.