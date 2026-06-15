Команда FMX13 собрала более 10 тысяч зрителей в Подмосковье

Выступления команды мотофристайла FMX13 прошли 12 и 13 июня в Сергиевом Посаде и Балашихе и собрали более 10,2 тысячи зрителей. Спортсмены показали экстремальные трюки в честь Дня России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

12 июня, в День России, команда под руководством основателя Алексея Колесникова выступила на площади перед зданием администрации в Сергиевом Посаде. Шоу посетили свыше 7 тысяч жителей и гостей города.

На следующий день, 13 июня, спортсмены представили программу в Балашихе у ледового дворца спорта имени Ю. Е. Ляпкина. Выступление собрало 3,2 тысячи зрителей.

FMX13 продемонстрировала сальто на мотоциклах, параллельные прыжки и сложную акробатику в воздухе. Капитан команды Алексей Колесников исполнил легендарное сальто на багги. Также перед публикой выступил российский битбоксер, музыкант и композитор Вахтанг — чемпион мира, Европы и России по битбоксу.

Следующее выступление FMX13 состоится 20 июня в Шаховской. Начало в 17:00, вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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